VIDÉO - Les voitures européennes trop chères par rapport aux chinoises ? Les explications de François Lenglet

Les constructeurs européens ont affiché des profits sans précédent en 2022 : +26% pour le géant Stellantis (ex-PSA-Fiat), +34% pour Mercedes, +49% pour BMW. Un paradoxe puisque les professionnels du Vieux continent ont vendu moins de véhicules qu'en 2021. Une situation qui s'explique par le fait qu'ils aient augmenté le prix de leurs voitures.

Par exemple, en 1972, lorsque la fameuse Renault 5 est sortie, elle valait 10.000 francs alors que le salaire moyen français était, à l'époque, de 20.000 francs par an. "Il fallait donc travailler six mois pour se payer cette petite voiture", explique François Lenglet dans la vidéo en tête de cet article. La prochaine Renault 5, électrique, prévue pour 2024, devrait coûter 30.000 euros, c'est-à-dire, exactement le montant du salaire annuel moyen d'aujourd'hui. "Pour acheter une petite voiture, il faut donc non plus six mois, mais un an de travail. Le prix réel d'une voiture mesuré en heures de travail a doublé", détaille encore le journaliste.