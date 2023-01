Liquidation de Toupargel : la fin d'une success story vieille de 75 ans

Le couperet est tombé, vendredi 13 janvier. La société de livraison à domicile de produits alimentaires Place du Marché (ex-Toupargel) et ses sociétés sœurs ont été placées en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon. Un coup dur pour les 1900 salariés touchés par l'un des plus importants plans sociaux de ces derniers mois. Dans son délibéré, dont l'AFP a obtenu copie, le tribunal a d'ailleurs mis en avant le retrait de l'offre de Tazita, "unique candidat repreneur", le 28 décembre, pour justifier sa décision, ainsi que "l'impossibilité de proposer un plan de redressement par la société".

Vendredi, le tribunal a ainsi placé en liquidation judiciaire Place du Marché (1600 salariés) et ses deux sociétés soeurs, Eismann et Touparlog (300 salariés à elles deux). "Ce n'est pas une surprise, mais nous sommes toujours dans la colère et l'incompréhension. Les actionnaires, les frères Bahadourian, n'ont pas respecté leurs engagements depuis le début sur la reconstruction de Toupargel", a réagi Wafaa Kohily, la secrétaire (CGT) du Comité social et économique (CSE), accompagnée au tribunal d'une dizaine de salariés. Les deux frères Léo et Patrick Bahadourian, actionnaires de la florissante enseigne Grand Frais, avaient repris Toupargel en 2020 via la holding Agihold France.