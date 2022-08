Livret A à 2% : bonne ou mauvaise nouvelle ?

Si le gouvernement n'a pas rendu le livret A trop attractif, "c'est pour ne pas trop inciter à l'épargne", explique-t-elle. Depuis le début de l'année, à cause de la crise en Ukraine et ses conséquences avec l'inflation galopante, les ménages se mettaient à moins consommer. Au premier trimestre, le pays s'est retrouvé avec une consommation à -1,3%, et -0,2% au deuxième trimestre.