Livret A : le nouveau taux annoncé en exclusivité par Bruno Le Maire dans le 13H de TF1

Si une hausse du taux du Livret A est attendue pour le 1er août, elle pourrait être inférieure à ce que prévoit la loi. Avec une inflation qui se maintient à 4,5% sur un an en juin selon les chiffres de l'Insee, la formule de calcul du "placement préféré des Français", qui prend en compte d'une part la hausse des prix et d'autre part les taux interbancaires des derniers mois, devrait en effet aboutir à un taux entre 4% et 4,1%, selon les experts. Mais les autorités ont la possibilité de déroger à cette formule en cas de circonstances jugées exceptionnelles, et plusieurs acteurs, comme la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui gère 60% des montants déposés par les quelque 55 millions de Français détenteurs d'un Livret A, ont récemment plaidé pour un maintien à 3%.

Le gouvernement optera-t-il pour une solution de compromis avec une augmentation du taux du Livret A à 3,5% ? Réponse dans le 13H.