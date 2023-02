Villages sans commerces : 12 millions d'euros pour encourager à s'y installer

"Ça fait plus de 25 ans qu'on n'a pas de bistrot et qu'on n'a pas de commerces non plus ici. Ça va vraiment donner une réelle dynamique à notre village !", se réjouit Michel Jacques, maire (SE) d'Hoste (Moselle). Le café du village d'Hoste devrait accueillir ses premiers clients en juin prochain. Avec son plan d'aide, le gouvernement aimerait soutenir 1000 commerçants ruraux à travers le pays. Le guichet d'inscription pour faire sa demande ouvrira à partir du 1er mars prochain.

Ce sont les préfectures qui auront pour tâche de centraliser les dossiers et assurer une répartition géographique équilibrée, avec une volonté affichée de favoriser les commerces alimentaires. Un dispositif qui, pour l'heure, est ponctuel. S'il connaissait un beau succès, il pourrait potentiellement être reconduit.