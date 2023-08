VIDÉO - Louer avec option d’achat, ça marche aussi… dans l’immobilier

Ils pensaient leur dossier confortable mais pour les banques, il est insuffisant. À défaut de pouvoir acheter, Alexis, employé de banque payé 1500 euros par mois et Duane, enseignant payé 5500 euros par mois, tous deux en CDD, se sont tournés vers un nouveau concept immobilier auprès d'une agence spécialisée : la location avec option d'achat (LOA) à l'instar de ce qui se pratique déjà dans l'automobile.

Le but de cette formule prévue par la loi (du 12 juillet 1984) ? Se constituer une épargne plus importante et monter un dossier suffisamment solide pour convaincre une banque de vous accorder le crédit tout en habitant déjà le bien souhaité à l'achat. "Ils demandaient des garanties minimum, on ne les avaient tout simplement pas et même en date d'aujourd'hui on est toujours en période d'essai donc ce ne serait toujours pas possible", détaille dans le reportage en tête de cet article Alexis. "On est chanceux", renchérit son conjoint, ravi de l'alternative qui s'est offerte à eux.