Fraude fiscale en 2022 : Bercy compte récupérer 14,6 milliards d'euros, un chiffre "historique"

Les cas dits "graves", se traduisant "par des pénalités de plus de 40%", sont aussi en hausse, précise Gabriel Attal, de même que la fraude à la TVA, évaluée à 2,2 milliards d'euros pour l'an dernier. L'Insee estime pour sa part que les irrégularités sur la TVA se comptent entre 20 et 26 milliards d'euros (sur base des données de 2012). Quant au travail au noir et au travail détaché, ils ont entraîné 790 millions d'euros de redressement en 2022.

"Concernant l'assurance maladie, on a détecté et évité 316 millions d'euros de fraude en 2022 contre 252 millions d'euros l'année précédente, soit 44% de hausse", s'est félicité le ministre.

La fraude aux prestations de la CAF (allocations familiales, allocations logement, RSA) est aussi dans le viseur des contrôleurs de Bercy avec 49.000 cas détectés pour 351 millions d'euros "détectés ou évités".