La Caisse des dépôts va prendre la contrôle du groupe Orpea, criblé de dettes

Lourdement endetté, Orpea va être pris en charge par le bras financier de l'État. Un groupement d'investisseurs mené par la Caisse des dépôts (CDC) va prendre le contrôle du groupe de maisons de retraite, à l'issue d'une opération de restructuration de sa dette, annonce la société un communiqué publié mercredi. Secouée par la parution il y a un an du livre-enquête "Les Fossoyeurs", qui a dénoncé maltraitances des résidents et malversations financières des anciens dirigeants, Orpea se trouvait en grande difficulté. Il croulait sous une dette colossale de 9,5 milliards d'euros et risquait de manquer de liquidités d'ici quelques semaines.

"Un accord de principe sur un plan de restructuration financière (...) a été trouvé", explique le groupe dans son communiqué. Cet accord, approuvé par l'entreprise, le groupement mené par la CDC et des créanciers, prévoit d'effacer 3,8 milliards d'euros de dette en la convertissant en capital et d'injecter 1,55 milliard d'euros de capital supplémentaire. À l'issue du processus, la CDC détiendra 50,2% du capital d'Orpea, les créanciers 49,4% et les actionnaires actuels, s'ils décident de ne pas participer aux augmentations de capital qui leur seront ouvertes, 0,4%. Dans le détail, 1,3 milliard d'euros sera injecté par la CDC et ses alliés, dont les mutuelles Maif et Mascf.