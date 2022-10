Maisons neuves : les Français n’ont plus de moyen

Et lorsque les prix des maisons n'effraient pas les acheteurs, ce sont parfois les banques qui douchent leurs espoirs. “À cause de la hausse du taux de crédit, on peut emprunter moins ou plus cher. Et résultat, on n’arrive plus à faire rentrer dans la capacité d’emprunt les projets de construction de maisons neuves. Avec en plus, des banques qui sont plus prudentes. Cela fait une hausse des refus pour ce type de projet”, explique Sandrine Allonier, directrice de la communication et porte-parole de Vousfinancer. Aujourd’hui, près d’un crédit immobilier sur deux est refusé par les banques.