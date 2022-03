Manque de pièces : une usine Renault à l'arrêt

Le carnet de commandes de l'usine Renault Sovab est plein. Pourtant, la majorité des 2 700 salariés qui fabriquent des véhicules utilitaires est en chômage partiel pour quinze jours. C'est comme la situation en octobre dernier et toujours pour une même raison. Des composants électroniques fabriqués en Asie qui manquent, avec en plus cette fois, un sous-traitant en Ukraine qui ne fonctionne plus.