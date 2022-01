Masques en tissu : des fabricants en difficulté

Tout le monde dans l'entreprise est affecté. Inès fait partie de ceux qui restent mais qui doivent changer de métier. "On est tristes de ce qui se passe. Je vois mes collègues partir petit à petit et je me demande ce que je vais devenir", lance-t-elle. Le directeur a voulu rebondir en créant une marque textile 100% française, mais les financements ne suivent plus. Le seul espoir pour lui serait que l’État débloque sa situation. Il veut encore y croire.