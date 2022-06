Mesures pouvoir d'achat : les précisions d'Emmanuel Macron

Que se passera-t-il à la rentrée ? L'exécutif réfléchit à une aide plus ciblée. Pour les gros rouleurs, ceux qui font plus de 100 km par jour, et pour ceux qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Un chèque alimentaire verra le jour à destination des plus modestes comme les boursiers ou les allocataires du RSA. Le montant reste à déterminer, mais il devrait beaucoup ressembler au chèque inflation versée au début de l'année 2022 qui était d'une valeur de 100 euros. Reste une question que se pose le gouvernement, faut-il limiter ce chèque aux produits bio et locaux ?