Mise au point : âge moyen de départs à la retraite

En France, 56% des personnes dans la tranche d’âge 55 à 64 ans sont au travail actuellement. Ils n’étaient que 38% en 2003. Cette proportion ne cesse d’augmenter sous l’effet des précédentes réformes des retraites. En moyenne, les Français deviennent retraités à 63 ans et un mois. Il y a des disparités, comme pour les professions libérales qui partent à la pêche à 65 ans, près de dix ans plus tard qu’un agent de la RATP. Et pour tous, la tendance est à l’allongement de la carrière.