Mise au point : faut-il rétablir l'indexation du salaire sur l'inflation ?

Au premier trimestre, le salaire réel des employés français a perdu 2% malgré les augmentations à Noël, à cause de l'inflation. Pour celui des ouvriers, c'est de 2,2% et 2,7% pour les cadres. Et encore, l’État a mis la main à la poche. Sans le bouclier tarifaire sur l'énergie, la perte aurait approché 5%. Selon François Lenglet, "le salarié et le contribuable sont donc les perdants. L'indexation des salaires permettrait de protéger leur revenu en reportant la charge sur les entreprises". Mais toujours selon notre spécialiste économie, il y a un risque que les entreprises françaises perdent en compétitivité par rapport à leurs concurrentes européennes et qu'elles détruisent des emplois en délocalisant ou en automatisant.