Mise au point : pourquoi les pénuries se multiplient-elles ?

Partout, les délais de livraison s'allongent. Comptez entre 12 à 18 mois pour une voiture neuve et presque un an pour vélo électrique et des mois pour des meubles ou des chaudières domestiques. Pour le bois, l'acier, les tuiles, et les fenêtres, ... Tout manque. Et les consommateurs, non contents de payer plus cher, piétinent dans les fils d'attente, comme nos parents et grands-parents dans les années 70. A l'époque, il fallait patienter deux ans pour avoir le téléphone.