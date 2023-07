VIDÉO - "C'est ici que tout a commencé" : les collants Dim seront de nouveau fabriqués en France

À l'origine de cette relocalisation ? La fermeture d'un site dans le sud de l'Allemagne ayant entrainé la suppression de 90 emplois. De son côté, le site d'Autun dispose actuellement de capacités non utilisées, avec seule la moitié des machines à tricoter actives. "La relocalisation va le consolider. Nous voulons le saturer", a expliqué le président de Dim Brands International (DBI), François Riston, lors d'un point presse à Autun.

Les salariés d'Autun, eux, sont rassurés d'avoir été choisis. "Il y a beaucoup d'usines qui ferment et on était un peu sur la sellette aussi, c'étaient soit eux, soit nous donc on est agréablement surpris", reconnait l'une d'entre eux. "C'est ici que tout a commencé tout a été créé et le fait que tout revienne ici, c'est plutôt chouette", abonde un second en écho à l'histoire d'amour entre Dim et Autun qui dure depuis exactement 70 ans.