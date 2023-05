"Name and shame" : faut-il dénoncer les marques qui ne baissent pas les prix ?

Les industriels se justifient aujourd'hui en rappelant qu'ils ont acheté leurs stocks de matières premières, il y a plus de six mois. "Il ne serait pas bon de dénoncer des gens. On adaptera les prix au fur et à mesure", assure Jean-Philippe André, président de l'Association nationale des industries alimentaires.

Le gouvernement souhaite prolonger jusqu'au 15 septembre le panier anti-inflation, en y incluant les fournitures scolaires.