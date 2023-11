Nouveaux prix de l'électricité : combien allez-vous payer ?

Combien paierons-nous notre électricité dans les années à venir ? EDF va augmenter ses tarifs. À partir de 2026, le mégawatt-heure coûtera 70 euros, soit 30 euros de plus qu'aujourd'hui. Votre facture va-t-elle flambait dans la même proportion ?

Ils ont enfin trouvé un compromis. Le gouvernement autorise EDF à vendre plus cher son électricité issue du nucléaire à partir de 2026. Quelle conséquence cela aura-t-il sur votre facture ? Un expert en énergie a fait ses calculs, en supposant que les prix du marché et la production d'électricité restent identiques. "Ça pourrait être au minimum une augmentation de 10% de la facture", estime Jérémie Haddad, associé au cabinet EY Consulting.

Pour une professeure en lycée professionnel, c'est une mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, elle et son mari paient un peu plus de 54 euros d'électricité par mois, soit 648 euros par an. À partir du 1er janvier 2026, sa facture pourrait augmenter de 65 euros par an minimum. Pour certaines familles, la facture pourra être encore plus élevée. Un couple avec deux enfants, habitant une maison de 100 m², paie en moyenne 3 807 euros d'électricité par an. Avec une hausse supposée de 10% en 2026, cela donnerait 4 187 euros par an.

TF1 | Reportage P. Corrieu, A. Cazabonne, L. Garcia