VIDÉO - Prix record des carburants : le gouvernement peut-il les bloquer ?

C'est une mauvaise nouvelle pour le porte-monnaie des Français qui voient déjà tout augmenter : les prix à la pompe atteignent des records. Ainsi, le gazole, carburant le plus utilisé en France, s'est vendu à 1,6214 euro le litre en moyenne la semaine dernière, au plus haut, selon les chiffres hebdomadaires du ministère de la Transition écologique. Par ailleurs, le sans-plomb 95 s'est vendu à 1,7069 euro, soit une hausse de plus de 2 centimes par rapport à la semaine précédente. Il faut dire qu'en ce début d'année, les prix du pétrole sont repartis à la hausse.