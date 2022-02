"On ne demande que ça" : dans les Ardennes, les agriculteurs veulent être payés au juste prix

"Sur un produit fini à 25 euros, je n'en capte que 4", explique Luc Wery, éleveur de race à viande à Puiseux (Ardennes). Depuis 20 ans, il s'occupe avec passion de vaches Salers, mais pour une rémunération de plus en plus faible, surtout ces derniers mois. "Les engrais ont pris 300%, le fioul 100% d'augmentation aussi. Aujourd'hui, on est payé entre 3,50 euros et 4 euros le kilo. Il faudrait qu'on est 4,8 - 5 euros du kilo de carcasse pour pouvoir toucher un Smic, un Smic et demi", déplore-t-il au micro de TF1. "Je ne suis pas au Smic sur mon élevage", ajoute-t-il.

Pourtant, une loi a été votée pour que les produits agricoles soient vendus en respectant les coûts de production. "On ne demande que ça, juste la rémunération de notre travail. Sur le papier, c'est très bien sauf que dans les faits, ce n'est pas appliqué", constate Renaud Chatry.