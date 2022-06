Orages dans l'Allier : les entreprises tentent de faire face aux dégâts des intempéries

Que ce soit avec des clients ou des fournisseurs, Marine, la comptable du magasin, a passé sa journée au téléphone. Autre entreprise et même constat, l'orage de grêlons a balayé la toiture, le bureau et les archives. Et à quelques kilomètres de là, à Espinasse-Vozelle (Allier), les salariés de BLR Concept se relaient depuis 48 heures. Une solidarité sans faille pour sécuriser les lieux et combler tant bien que mal la toiture transpercée de toutes parts.