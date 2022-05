Paroles de Français : les salaires au cœur des préoccupations

Certaines entreprises ont pris les devant. Des chefs d'équipe à la pépinière Sarivière à Lattes dans l'Hérault viennent d'être augmentés de 12% le mois dernier. Mais ce n'est pas le cas d'un employé de la même pépinière. Il touche 1 700 euros net par mois et ne bénéficie pas non plus de la hausse du Smic. Son patron envisage justement d'augmenter de 6% les salariés dans son cas de figure. En plus des primes Macrons, exonérés de charges qu'il a déjà versées, 1 000 puis 2 000 euros l'an dernier et peut-être plus cette année.