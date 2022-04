Taxe foncière : une hausse de 14% attendue à Marseille

La taxe foncière a augmenté d'un peu moins de 28% en moyenne entre 2010 et 2020, "trois fois plus que l'inflation ou les loyers", selon les chiffres de l'Union nationale des propriétaires immobiliers publiés mardi. Des villes comme Nantes (+38%) ou Villeurbanne (+37%), et plus généralement dans les départements franciliens des Yvelines (+76%), du Val-d'Oise (+37%) et de l'Essonne (+37%), ont subi cette augmentation, souligne l'UNPI dans la 15e édition de son observatoire national des taxes foncières sur les propriétés bâties.