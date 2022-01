Pass vaccinal : le grand test pour les restaurateurs

Dans les restaurants, on croirait que rien n'a changé. On retrouve les mêmes regards au menu et les mêmes contrôles à l'entrée des établissements, à un détail près : le pass sanitaire a été remplacé par le pass vaccinal. Et depuis sa mise à jour ce lundi matin, l'application des restaurateurs fait savoir que "le mode pass vaccinal est à utiliser par défaut, sauf dans les cas particuliers spécifiés par la loi pour lesquels le mode pass sanitaire s'applique." Le bouleversement est discret, mais il concerne tous les plus de 16 ans et suffit à rassurer une partie des clients.