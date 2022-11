VIDÉO - Sur LCI, Patrick Pouyanné s'explique à propos du tweet sur son salaire

"Bien sûr que mon salaire est élevé, que ma rémunération est élevée et qu’elle peut choquer des gens, j’en suis conscient", répond Patrick Pouyanné au micro de Ruth Elkrief. "Mais le sujet n’était pas là, poursuit le chef d’entreprise. On était au milieu d’un sujet compliqué et on n’arrêtait pas de répéter que je m’étais attribué 52% d’augmentation. Bien évidemment, je ne m’attribue pas mon salaire, c’est le conseil d’administration", précise-t-il disant "assumer tout ça". "Et encore une fois, à travers les attaques dont je peux faire l’objet, c’est aussi l’entreprise qu’on veut attaquer et c’est pour ça que je suis là pour la défendre", conclut le capitaine d’industrie.