Pause café : pourquoi les distributeurs sont-ils boudés ?

Pour Yoann Chuffart, directeur général de la Fédération nationale de ventes et services automatiques, "la fin du télétravail était le 2 février, c'est théorique en réalité, car nos clients, eux, suivent un protocole qui leur est propre. Et parfois, le télétravail se prolonge durant tout le courant du mois de février, voire jusqu'en mars pour certaines entreprises". Puis, les habitudes changent. Les professionnels doivent s'adapter. Certains clients comme cette entreprise informatique ont abandonné le gros distributeur armoire au profit d'une machine plus petite.