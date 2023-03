Opération "ports morts" : pourquoi les pêcheurs français sont au bord de la crise de nerfs

Ces décisions interviennent dans un contexte tendu pour les pêcheurs, touchés de plein fouet par la hausse des prix du carburant et alors qu'ils réclament le paiement des aides gazole, dont "certaines n'ont pas été versées depuis six mois". Au cœur de leurs demandes également : l'harmonisation des règles de contrôles des pêches comme de sécurité des navires en France, où un mille-feuille administratif complexe paralyse les investissements faut de visibilité.

"L’accumulation des normes, des menaces, des contentieux remet en cause le fondement même de notre métier en nous culpabilisant d'exercer nos métiers : le seul objectif est pourtant de nourrir les Français et les Européens", a récemment alerté le comité des pêches alors que la flotte française a déjà diminué de plus d'un quart en 20 ans et que la pêche nationale ne représente que 25% du poisson vendu sur les étals.

Après la crise sanitaire et le Brexit, qui a abouti à l'envoi à la casse de 90 navires, les professionnels jugent l'existence même de la filière "compromise par un harcèlement incessant et des soutiens au coup par coup sans accompagnement vers une vision d’avenir". Ils dénoncent notamment le "désengagement de l'État" pour la filière, touchée de plein fouet par la nécessaire transition écologique que doit opérer la France face au changement climatique dû aux activités humaines et aux impératifs de protection de la biodiversité et qui peine encore à trouver sa voie pour opération sa transformation.