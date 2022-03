Carburants : pêcheurs, agriculteurs, routiers... Des professionnels en colère

Le constat est le même pour différentes professions. Sur le barrage de Lorient, ils sont des dizaines de marins-pêcheurs à avoir laissé leurs navires à quai. Florent et son équipage subissent des répercussions directes de la hausse des prix. La paie des matelots a été divisée par deux en quelques mois. "Je suis très inquiet pour mon équipage, car ils ont des enfants, des crédits à payer. On ne peut pas travailler. On ne peut pas aller en mer. Et si ça continue, il n'y aura plus de poissons sur les étals et l'Etat français aura la mort de ces pêcheurs sur la conscience", lâche-t-il.