Pénurie dans les supermarchés : ces rayons qui se vident

On est à un moment charnière pour l'agriculture. D'abord, il y a les récoltes d'été et ensuite, il y a le semis de printemps. Pourtant, la sécheresse a non seulement pesé sur la pousse, mais elle a aussi changé la nature même de la plante. En effet, le blé, qui est la principale des grandes cultures, ressemble cette année à des grains de riz.