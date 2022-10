VIDÉO - "Je passe mes journées à chercher du carburant" : face à la pénurie, des chantiers au ralenti

Mêmes difficultés en Île-de-France, où la rénovation d’une maison, visible dans le reportage de TF1, a pris une semaine de retard. En cause, des fournisseurs à court de carburants, incapables de livrer les matériaux. "Tout ce qui est carrelage, parquet, on n'a pas pu être livrés en temps et en heure. Les fournisseurs nous appellent, nous font des mails, et nous disent : 'On est dans l'incapacité, pour le moment, de vous confirmer une livraison à telle date'. Si cette situation perdure, ça peut nous couter quelques milliers d'euros à la fin du mois", assure Micael Coutinho, président de Obra rénovation.