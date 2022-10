Pénurie de carburants : "Le blocage n'est pas une façon de négocier", dénonce Macron

En déplacement à Château-Gontier, Emmanuel Macron a réagi à la situation dans des raffineries et des dépôts de carburants. Un mouvement de grève, entamé le 27 septembre et reconduit à la journée de mardi, rend difficile l’approvisionnement des stations-service sur l’ensemble du territoire. En déplacement en Mayenne où il inaugure la première des six sous-préfectures, le président de la République a répondu à une question portant sur la pénurie de carburant que connaît actuellement la France, conséquence d’une grève dans les raffineries et dépôts de carburants.