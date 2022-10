Pénurie de carburants : pourquoi le Nord est-il le plus touché ?

Enfin, dans les Hauts-de-France, on compte plus de six millions d'habitants éparpillés sur un vaste territoire. Nombreux sont des salariés obligés de prendre leur véhicule pour aller travailler. Depuis jeudi, la préfecture a pris des mesures pour prioriser certaines professions et en libérant des stocks stratégiques. Mais la situation s'annonce encore très tendue pendant au moins une dizaine de jours.