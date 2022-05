Pénurie de produits : la liste s'allonge encore

D'autres produits insoupçonnés comme la capsule de vin sont aussi concernés par cette pénurie. Cécile Dusserre, vigneronne, n'aurait jamais imaginé en maquer. "Sans capsule, nous ne pouvons pas commercialiser le vin. C'est indispensable", dit-elle. "Avant en trois semaines, on avait les capsules. À l'heure d'aujourd'hui, c'est minimum six mois si on sera livré", ajoute Cécile. Le problème, c'est l'aluminium. Une matière première majoritairement importée de Russie.