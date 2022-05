VIDÉO - La pénurie de saisonniers menace-t-elle l'accueil des visiteurs cet été ?

Entre 200.000 à 300.000 emplois saisonniers sont à pourvoir pour cet été. Une grande partie ne le sera pas, notamment dans les secteurs les plus exposés à cette pénurie. Cela concerne en particulier la restauration, les parcs de loisir, les campings, et tout ce qui tourne autour des activités culturelles. Les professionnels préviennent d'ores et déjà qu'ils auront des difficultés pour accueillir le public, non parce qu'ils manquent de clients, mais parce que cette main d'œuvre va faire cruellement défaut.