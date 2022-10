VIDÉO - Approvisionnement en carburant perturbé : les stations-service toujours sous pression

Dans la file d'attente, on rencontre des automobilistes épuisés. Certains ont déjà fait la queue en vain la veille, dans d'autres stations prises d'assaut. "Je suis sur la réserve, je n'ai pas trop le choix", sourit Luc, "dans le coin, il n'y a plus que ces deux pompes qui fonctionnent". Certains s’impatientent, et le gérant doit organiser la circulation et l'ordre de passage. Même son épouse est venue lui prêter main-forte pour gérer les personnes qui s'énervent.