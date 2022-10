Après l’huile et la moutarde, le riz pourrait venir à manquer

Plusieurs facteurs sont ici en cause. D'abord, les perturbations climatiques en Inde et au Pakistan, qui a connu cet été de fortes chaleurs suivies d'inondations meurtrières d'une ampleur inédite. Or, ces pays sont parmi les six principaux producteurs et exportateurs mondiaux de cette céréale. Au moins 250.000 tonnes de riz seraient perdues, appuie d'ailleurs le syndicat, cité par LSA.