Pénuries : des usines au ralenti

Depuis début mars, cinq usines ont arrêté ou ralenti leur activité. Au total, elles produisaient 4 200 voitures chaque jour. En cause, une pénurie de semi-conducteurs. De petites puces essentielles au bon fonctionnement des véhicules. La guerre en Ukraine a accentué cette pénurie. Le pays est le principal fournisseur de deux gaz nécessaires pour fabriquer ces semi-conducteurs, le néon et le krypton. Sans eux, pas de puces. Et sans puces, pas de voitures.