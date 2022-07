Pertes record d'EDF : qui va payer ?

C’est l’une des pertes les plus lourdes de l’histoire d’EDF. Pourquoi un tel déficit ? D’abord, à cause du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement pour limiter la hausse des prix de l’électricité. Pour un appartement, par exemple, en 2022, vous payez, en moyenne, 40 euros de plus. Sans ce bouclier, vous auriez payé 350 euros. La différence de 310 euros, c’est EDF qui la paie.