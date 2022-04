Pin des Landes : pourquoi les prix s'envolent

En un mois et demi, le prix d'un bois de terrasse a augmenté de plus de 30% et il évolue presque tous les jours. "Un tarif était changé deux fois par an. Là, c'est au jour le jour. Ça fait 30 ans que je fais ce métier et c'est vrai que ces augmentations, que ce soit le sapin ou d'autres matériaux, ça ne s'est jamais vu", s'exprime Stéphane Fourcade, responsable du secteur matériaux du magasin de bricolage "E. Leclerc Brico" - Mazères (Girondes).