Plafonnement du livret A à 3% jusqu'en 2025 : pourquoi cette décision interroge

Pour rappel, le ministre de l'Économie a annoncé sur TF1 maintenir le taux du Livret A à 3% en suivant les recommandations de la Banque de France. Le 13 juillet dernier, l'institution bancaire proposait en effet de ne pas appliquer la formule de calcul habituelle pour fixer ce taux. Celle-ci, réglementée par un arrêté du 27 janvier 2021, prévoit d'évaluer la moyenne entre le taux interbancaire de la zone Euro et l'indice des prix à la consommation, soit l'inflation, sur les six derniers mois. Or, en suivant cette formule, le taux aurait dû aboutir à 4,1%. Un manque à gagner pour les épargnants sur le moyen terme. En rabotant de la sorte cet indicateur, le gouvernement prive les épargnants de 2,8 milliards d'euros d'intérêts sur les six prochains moins. Une perte considérable. Et difficile à comprendre pour les épargnants, en période de forte inflation.