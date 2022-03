Plan de résilience : ce qui va changer pour les entreprises pénalisées par la guerre

Quand ce n'est pas le carburant, c'est l'électricité ou le gaz. Ronan Collet est maraîcher en Ille-et-Vilaine. Le gaz qu'il utilise a vu son prix multiplié par dix. Pour aider les professionnels les plus touchés, le gouvernement va prendre en charge 50% du surplus des dépenses de gaz et d'électricité. Mais pour ce maraîcher, les surcoûts sont tellement énormes que 50% lui parait trop peu pour réussir à faire face et à continuer sereinement son activité. Autre agriculteur touché, les éleveurs. L’État débloque 400 millions d'euros pour les aider.