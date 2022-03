Plan de résilience : le décryptage de François Lenglet

Deux choses diffèrent dans le plan de résilience annoncé par le président de la République. Tout d'abord, le budget. Il devrait s'évaluer en une dizaine de milliards d'euros et non en centaine comme c'était le cas lors de la crise sanitaire. Vient ensuite la philosophie du plan. Pendant l'attaque du virus, il s'agissait de protéger les revenus des Français. Alors, pour contrer les effets de la guerre, on vise les actions ciblées par les entreprises.