VIDÉO - Plus d'un milliard d'euros : le géant pharmaceutique Novo Nordisk va investir massivement à Chartres

Selon les informations de TF1, le géant pharmaceutique Novo Nordisk va annoncer ce jeudi 23 novembre un investissement massif à Chartres. Il va injecter plus d'un milliard d'euros pour agrandir son site industriel. Résultat, de très nombreux emplois pourraient être créés dans la région.

Le ballet des camions de chantier et des pelleteuses a déjà commencé sur le site industriel de Novo Nordisk, à Chartres (Eure-et-Loir). C'est un avant-goût voire un indice, selon les informations de TF1, des annonces qui seront faites par le géant pharmaceutique ce jeudi 23 novembre. Des travaux d'ampleur pour des investissements massifs, car ce groupe danois, spécialisé dans la production d'insuline pour les diabétiques, fait le pari de la France pour diversifier ses activités. "Aujourd'hui, depuis le site de Chartres, nous pouvons traiter ou servir 10 millions de patients. L'idée, c'est de développer et avoir encore plus de patients traités avec des produits made in Chartres", explique son vice-président, David Ester, dans le reportage du 20H en tête de cet article.

800 emplois pourraient être créés

Selon nos informations, plus d'un milliard d'euros vont être investis sur ce site de Chartres. Et cela fait la fierté des salariés. "Ça redynamise nos équipes, le site. Ça veut dire aussi qu'on va pouvoir fournir davantage de traitements pour nos patients", se félicite l'une d'elle. "Il y a des choses qui vont pouvoir être développées et ça va être des choses nouvelles qu'on ne retrouve pas forcément dans les entreprises qui sont beaucoup plus petites", renchérit une autre.

À la clé, toujours selon nos informations, jusqu'à 800 emplois pourraient être créés. Novo Nordisk souhaite notamment produire un médicament pour le traitement de l'obésité. Alors que l'entreprise est installée depuis près de 60 ans dans la région, ce projet est aussi une nouvelle aubaine pour tous les sous-traitants, comme les fabricants de pièces détachées. À l'image de Xavier Nicolas, directeur technique et commercial chez A.T.E.P qui voit l'avenir en grand. "Une collaboration continue telle qu'elle est aujourd'hui et potentiellement un accroissement des commandes sur de la pièce future", souligne-t-il.

Les retombées économiques sont espérées dans tous les secteurs d'activités. Dans l'immobilier par exemple, cela se fait déjà ressentir. "Depuis déjà le mois d'octobre, on a des vagues de recrutement chez Novo Nordisk avec des gens qui recherchent des logements pour s'installer à Chartres", confirme l'agent immobilier Marc Aviron.

1600 salariés aujourd'hui, combien seront-ils demain ? L'entreprise est d'ores et déjà le premier employeur privé du département d'Eure-et-Loir.