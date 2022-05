Poids lourds : tout faire pour rouler moins cher

La scène se répète partout en France. Dans les Deux-Sèvres, plus de 1 000 camions traversent chaque jour un village pour contourner les péages. Dans une autre commune en Haute-Garonne, ce sont 900 poids lourds toutes les heures. Et dans un village du Cher, le passage des camions fait des dégâts. “Il n’y a plus de volets maintenant, parce que plusieurs fois, les camions ont apporté les volets quand ils passent sur les trottoirs", raconte une habitante.