Porc : 270 millions d'aide d'urgence pour les éleveurs

Fils d'agriculteur et installé depuis sept ans, Jean-Jacques ne veut pas baisser les bras. À quelques kilomètres de sa ferme, dans le bourg de Pouancé, on comprend la difficulté des éleveurs. L'Hexagone compte plus de 5 000 producteurs de porcs. Depuis un an, la filière estime leur perte à 440 millions d'euros.