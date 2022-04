Pourquoi l'inflation n'est-elle pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde ? La mise au point de François Lenglet

L'inflation grimpe dans l'Hexagone depuis plusieurs mois et poursuit toujours sa course, pour atteindre 4,8% sur un an, un niveau inégalé depuis novembre 1985, selon une première estimation publiée vendredi 29 avril par l'Insee. Un fléau dont n'est pas épargné non plus le reste de l'Europe. Pour autant, cette inflation ne fait pas que des perdants.

Les épargnants qui voient leur capital s'éroder à cause de la hausse des prix, mais aussi les retraités, dont les pensions ne sont pas suffisamment revalorisées, vont certes pâtir de cette augmentation. Le président réélu Emmanuel Macron avait d'ailleurs promis pendant la campagne de l'entre-deux-tours "d'indexer les retraites sur l'inflation dès cet été", en sus d'une réforme controversée sur le départ à la retraite.

Mais à l'inverse, les salariés dont les rémunérations finissent en général par suivre la hausse des prix voient leur pouvoir d'achat préservé, même si certaines entreprises peuvent avoir des difficultés à augmenter ces versements dans l'immédiat, et qu'au 1er mai, seuls les salariés payés au Smic verront automatiquement leur salaire augmenter de 34 euros net.