VIDÉO - Pourquoi la baisse des prix alimentaires ne se traduit pas dans les supermarchés ?

Néanmoins, les choses pourraient prochainement changer si Bruno Le Maire obtient, au mois de mai prochain, la renégociation, qu'il appelle de ses vœux, entre les distributeurs et les industriels. Le ministre de l'Économie espère, en plus, intégrer une clause de revoyure dans les futurs contrats pour permettre de réagir plus vite aux fluctuations des tarifs. "On peut soupçonner qu'industriels et distributeurs vont avoir envie de rester accrochés" à ces nouveaux prix de référence, met tout de même en garde Laura Boukobza, fondatrice de LBK consulting.