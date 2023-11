Pourquoi le prix des assurances va encore flamber en 2024

Combien vous coûte votre assurance ? On est allé à votre rencontre et une chose est sûre, "c'est beaucoup trop !". Malheureusement, la hausse ne va pas s'arrêter en 2024, et la facture risque d'être salée. D'abord, l’augmentation concernera votre mutuelle. Olivier Le Gallo, directeur général de Magnolia.fr, a déjà reçu certains nouveaux tarifs. Il est formel, la hausse sera de 8% en moyenne. "Le coût du médecin augmente, le cout des médicaments augmente, il y a aussi l'augmentation des arrêts de travail. Le niveau de remboursement de la sécurité sociale baisse, ce qu'il fait qu'il y a un transfert vers les mutuelles", nous explique-t-il.

Ce sont 500 millions d'euros supplémentaires que les mutuelles ont dû prendre en charge en 2023. Résultat, c'est vous qui allez payer.