Pourquoi les agriculteurs ont bloqué Toulouse ce mardi

"S'ils ne nous écoutent pas (...), on continuera à déverser", promet un homme face à d'autres manifestants, comme le monte le reportage du 13H de TF1 visible en tête de cet article. Car les agriculteurs du département craignent une baisse de leurs rendements. "La Haute-Garonne, c'est le département où il y a le moins de revenus par agriculteur. C'est déjà très dur donc si on a des contraintes en plus, ça ne passera pas", assure Thomas Klunker, secrétaire général de Jeunes agriculteurs 31. "Il y aura de moins en moins de terres cultivées et ça veut dire moins de disponibilité des matières premières, et donc une dépendance encore plus forte", ajoute Matthieu Maragonese.

Une délégation a été reçue par la direction départementale. Les agriculteurs avaient prévu de nouveau la rocade en fin de journée, ce mardi.