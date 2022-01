Pourquoi les licornes prospèrent en France

Et c’est aussi ce qui attire les investisseurs du monde entier. Pour eux, le pari est risqué, mais peut rapporter énormément d'argent. Résultat, les levées de fonds de ces pépites françaises ont été multipliées par deux en 2021. De toutes jeunes entreprises dont certaines talonnent déjà le CAC 40. C’est le cas de Back Market, cette plateforme qui vend des téléphones et ordinateurs reconditionnés. Valeur actuelle : plus de cinq milliards d’euros. Alors comment expliquer un tel succès ?